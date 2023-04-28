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У “Харківобленерго” розповіли про загиблого колегу та стан поранених

Події 10:05   28.04.2023
Оксана Горун
У “Харківобленерго” розповіли про загиблого колегу та стан поранених

В автомобілі “Харківобленерго”, що підірвався на міні, загинув 54-річний водій Юрій Варченко.

“Бригада Харківського високовольтного району електричних мереж поверталася з місця виконання робіт біля с. Токарівка, коли натрапила на ворожу пастку. У результаті вибуху загинув 54-річний водій товариства Юрій Варченко. Інші чотири енергетики отримали травми різного ступеню важкості. Одного з постраждалих терміново прооперували, інші також знаходяться під наглядом лікарів”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

Загиблий Юрій Варченко пропрацював у обленерго 20 років – з липня 2001-го.

“Він був гарною і доброю людиною, яку поважали колеги. Весь колектив товариства висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Віталійовича. Це велике горе – втратити найдорожчу та найближчу людину у житті”, – написали на сторінці “Харківобленерго” у фейсбуці.

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За інформацією підприємства, з початку війни, виконуючи службові обов’язки, загинули три енергетики на Харківщині, ще 12 – отримали поранення.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 10:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В автомобілі “Харківобленерго”, що підірвався на міні, загинув 54-річний водій Юрій Варченко".