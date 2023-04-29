В Харькове с высоты седьмого этажа сняли беременную кошку (видео)

Видео остросюжетной спасательной операции, проведенной в Харькове, опубликовали в telegram «Спасение животных Харьков».

«Сидела на высоте почти 7-го этажа. Сложность ее спасти была в том, что ветки дерева – сухие и хрупкие. Надо было поступать очень осторожно. К счастью, все удалось», — прокомментировали спасатели.

Спасенную кошку тут же отправили в ветклинику. А там выяснили, что спасли не одну жизнь, а четыре.

«У спасенной с дерева кошки на УЗИ увидели как минимум трех котят. Ждем пополнения!» — поделилась радостью команда «Спасение животных Харьков».