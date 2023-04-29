В Харькове с высоты седьмого этажа сняли беременную кошку (видео)
Фото: «Спасение животных Харьков»
Видео остросюжетной спасательной операции, проведенной в Харькове, опубликовали в telegram «Спасение животных Харьков».
«Сидела на высоте почти 7-го этажа. Сложность ее спасти была в том, что ветки дерева – сухие и хрупкие. Надо было поступать очень осторожно. К счастью, все удалось», — прокомментировали спасатели.
Спасенную кошку тут же отправили в ветклинику. А там выяснили, что спасли не одну жизнь, а четыре.
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«У спасенной с дерева кошки на УЗИ увидели как минимум трех котят. Ждем пополнения!» — поделилась радостью команда «Спасение животных Харьков».
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 14:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео остросюжетной спасательной операции, проведенной в Харькове, опубликовали в telegram «Спасение животных Харьков»".