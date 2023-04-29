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В Харькове с высоты седьмого этажа сняли беременную кошку (видео)

Общество 14:44   29.04.2023
Оксана Горун
В Харькове с высоты седьмого этажа сняли беременную кошку (видео) Фото: «Спасение животных Харьков»

Видео остросюжетной спасательной операции, проведенной в Харькове, опубликовали в telegram «Спасение животных Харьков».

«Сидела на высоте почти 7-го этажа. Сложность ее спасти была в том, что ветки дерева – сухие и хрупкие. Надо было поступать очень осторожно. К счастью, все удалось», — прокомментировали спасатели.

Спасенную кошку тут же отправили в ветклинику. А там выяснили, что спасли не одну жизнь, а четыре.

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Кошке делают УЗИ в Харькове
Фото: «Спасение животных Харьков»

«У спасенной с дерева кошки на УЗИ увидели как минимум трех котят. Ждем пополнения!» — поделилась радостью команда «Спасение животных Харьков».

Спасенная с дерева в Харькове кошка
Фото: «Спасение животных Харьков»
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео остросюжетной спасательной операции, проведенной в Харькове, опубликовали в telegram «Спасение животных Харьков»".