У Харкові з висоти сьомого поверху зняли вагітну кішку (відео)

Відео гостросюжетної рятувальної операції, проведеної в Харкові, опублікували у телеграмі “Порятунок тварин Харків”.

“Сиділа на висоті майже 7-го поверху. Складність її врятувати була в тому, що гілки дерева – сухі та крихкі. Треба було діяти дуже обережно. На щастя, все вдалося”, – прокоментували рятувальники.

Врятовану кішку одразу відправили до ветклініки. А там з’ясували, що врятували не одне життя, а чотири.

“У врятованої з дерева кішки на УЗД побачили як мінімум трьох кошенят. Чекаємо на поповнення!” – поділилася радістю команда “Порятунок тварин Харків”.