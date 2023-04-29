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У Харкові з висоти сьомого поверху зняли вагітну кішку (відео)

Суспільство 14:44   29.04.2023
Оксана Горун
У Харкові з висоти сьомого поверху зняли вагітну кішку (відео)

Відео гостросюжетної рятувальної операції, проведеної в Харкові, опублікували у телеграмі “Порятунок тварин Харків”.

“Сиділа на висоті майже 7-го поверху. Складність її врятувати була в тому, що гілки дерева – сухі та крихкі. Треба було діяти дуже обережно. На щастя, все вдалося”, – прокоментували рятувальники.

Врятовану кішку одразу відправили до ветклініки. А там з’ясували, що врятували не одне життя, а чотири.

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Кішці роблять УЗД у Харкові

“У врятованої з дерева кішки на УЗД побачили як мінімум трьох кошенят. Чекаємо на поповнення!” – поділилася радістю команда “Порятунок тварин Харків”.

Врятована з дерева у Харкові кішка

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео гостросюжетної рятувальної операції, проведеної в Харкові, опублікували у телеграмі “Порятунок тварин Харків”".