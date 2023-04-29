У Харкові з висоти сьомого поверху зняли вагітну кішку (відео)
Відео гостросюжетної рятувальної операції, проведеної в Харкові, опублікували у телеграмі “Порятунок тварин Харків”.
“Сиділа на висоті майже 7-го поверху. Складність її врятувати була в тому, що гілки дерева – сухі та крихкі. Треба було діяти дуже обережно. На щастя, все вдалося”, – прокоментували рятувальники.
Врятовану кішку одразу відправили до ветклініки. А там з’ясували, що врятували не одне життя, а чотири.
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“У врятованої з дерева кішки на УЗД побачили як мінімум трьох кошенят. Чекаємо на поповнення!” – поділилася радістю команда “Порятунок тварин Харків”.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 14:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео гостросюжетної рятувальної операції, проведеної в Харкові, опублікували у телеграмі “Порятунок тварин Харків”".