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Воины харьковской 92 ОМБр вывели гражданских из-под обстрела в Бахмуте (видео)

Общество 21:58   29.04.2023
Оксана Горун
Воины харьковской 92 ОМБр вывели гражданских из-под обстрела в Бахмуте (видео) Фото: скрин

Видео спасательной операции, проводя которую, защитники Украины рисковали жизнью, опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.

«Представители роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр во время выполнения боевых заданий за счет разведывательного БПЛА обнаруживают двух гражданских из города Бахмут, находящихся в зоне поражения противника – его артиллерийскими средствами», — рассказали воины.

На видео военнослужащий бригады ведет за собой мужчину и женщину, которых перед этим «засекли» дроны 92 ОМБр.

«Помогаем людям эвакуироваться из Бахмута. Идут люди, дорога простреливается», — комментирует он под звуки взрывов.

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Спасательная операция прошла успешно: гражданских привели к бронированной технике и усадили внутрь, а затем — эвакуировали в безопасное место, где передали социальным службам и правоохранителям.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 21:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео спасательной операции, проводя которую, защитники Украины рисковали жизнью, опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook".