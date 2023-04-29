Воины харьковской 92 ОМБр вывели гражданских из-под обстрела в Бахмуте (видео)
Видео спасательной операции, проводя которую, защитники Украины рисковали жизнью, опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.
«Представители роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр во время выполнения боевых заданий за счет разведывательного БПЛА обнаруживают двух гражданских из города Бахмут, находящихся в зоне поражения противника – его артиллерийскими средствами», — рассказали воины.
На видео военнослужащий бригады ведет за собой мужчину и женщину, которых перед этим «засекли» дроны 92 ОМБр.
«Помогаем людям эвакуироваться из Бахмута. Идут люди, дорога простреливается», — комментирует он под звуки взрывов.
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Спасательная операция прошла успешно: гражданских привели к бронированной технике и усадили внутрь, а затем — эвакуировали в безопасное место, где передали социальным службам и правоохранителям.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 21:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео спасательной операции, проводя которую, защитники Украины рисковали жизнью, опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook".