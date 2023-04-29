Воины харьковской 92 ОМБр вывели гражданских из-под обстрела в Бахмуте (видео)

Видео спасательной операции, проводя которую, защитники Украины рисковали жизнью, опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.

«Представители роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр во время выполнения боевых заданий за счет разведывательного БПЛА обнаруживают двух гражданских из города Бахмут, находящихся в зоне поражения противника – его артиллерийскими средствами», — рассказали воины.

На видео военнослужащий бригады ведет за собой мужчину и женщину, которых перед этим «засекли» дроны 92 ОМБр.

«Помогаем людям эвакуироваться из Бахмута. Идут люди, дорога простреливается», — комментирует он под звуки взрывов.

Спасательная операция прошла успешно: гражданских привели к бронированной технике и усадили внутрь, а затем — эвакуировали в безопасное место, где передали социальным службам и правоохранителям.