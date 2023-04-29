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Воїни харківської 92 ОМБр вивели цивільних з-під обстрілу в Бахмуті (відео)

Події 21:58   29.04.2023
Оксана Горун
Воїни харківської 92 ОМБр вивели цивільних з-під обстрілу в Бахмуті (відео) Фото: скрін відео

Відео рятувальної операції, проводячи яку, захисники України ризикували життям, опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

“Представники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр під час виконання бойових завдань за допомогою розвідувального БПЛА виявляють двох цивільних із міста Бахмут, які перебувають у зоні ураження противника – його артилерійськими засобами”, – розповіли воїни.

На відео військовослужбовець бригади веде за собою чоловіка та жінку, яких перед цим “засікли” дрони 92 ОМБр.

“Допомагаємо людям евакуюватися з Бахмута. Ідуть люди, дорога прострілюється”, – коментує він під звуки вибухів.

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Рятувальна операція пройшла успішно: цивільних привели до броньованої техніки та посадили всередину, а потім – евакуювали в безпечне місце, де передали соціальним службам та правоохоронцям.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 21:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео рятувальної операції, проводячи яку, захисники України ризикували життям, опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".