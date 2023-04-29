Воїни харківської 92 ОМБр вивели цивільних з-під обстрілу в Бахмуті (відео)

Відео рятувальної операції, проводячи яку, захисники України ризикували життям, опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

“Представники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр під час виконання бойових завдань за допомогою розвідувального БПЛА виявляють двох цивільних із міста Бахмут, які перебувають у зоні ураження противника – його артилерійськими засобами”, – розповіли воїни.

На відео військовослужбовець бригади веде за собою чоловіка та жінку, яких перед цим “засікли” дрони 92 ОМБр.

“Допомагаємо людям евакуюватися з Бахмута. Ідуть люди, дорога прострілюється”, – коментує він під звуки вибухів.

Рятувальна операція пройшла успішно: цивільних привели до броньованої техніки та посадили всередину, а потім – евакуювали в безпечне місце, де передали соціальним службам та правоохоронцям.