Воїни харківської 92 ОМБр вивели цивільних з-під обстрілу в Бахмуті (відео)
Відео рятувальної операції, проводячи яку, захисники України ризикували життям, опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.
“Представники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр під час виконання бойових завдань за допомогою розвідувального БПЛА виявляють двох цивільних із міста Бахмут, які перебувають у зоні ураження противника – його артилерійськими засобами”, – розповіли воїни.
На відео військовослужбовець бригади веде за собою чоловіка та жінку, яких перед цим “засікли” дрони 92 ОМБр.
“Допомагаємо людям евакуюватися з Бахмута. Ідуть люди, дорога прострілюється”, – коментує він під звуки вибухів.
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Рятувальна операція пройшла успішно: цивільних привели до броньованої техніки та посадили всередину, а потім – евакуювали в безпечне місце, де передали соціальним службам та правоохоронцям.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 21:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео рятувальної операції, проводячи яку, захисники України ризикували життям, опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці".