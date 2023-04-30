Из штор и противогазов. Воин из 92 ОМБр организовал арт-выставку на фронте

Оригинальную инсталляцию создал воин 92 ОМБр в районе боевых действий, сообщает Оперативный ВСУ.

«Я в Париже», – напевает за кадром неизвестный воин перед небольшой презентацией выставки у окон избитого дома.

Из манекенов, противогазов и гардин мужчина обустроил ироническую инсталляцию на фронте.

«Какие времена, такие и выставки», – комментируют авторы сообщения.