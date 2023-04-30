Из штор и противогазов. Воин из 92 ОМБр организовал арт-выставку на фронте
Оригинальную инсталляцию создал воин 92 ОМБр в районе боевых действий, сообщает Оперативный ВСУ.
«Я в Париже», – напевает за кадром неизвестный воин перед небольшой презентацией выставки у окон избитого дома.
Из манекенов, противогазов и гардин мужчина обустроил ироническую инсталляцию на фронте.
«Какие времена, такие и выставки», – комментируют авторы сообщения.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2023 в 17:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оригинальную инсталляцию создал воин 92 ОМБр в районе боевых действий, сообщает Оперативный ВСУ.".