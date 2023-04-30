Зі штор і протигазів. Воїн з 92 ОМБр організував арт-виставку на фронті
Оригінальну інсталяцію створив воїн 92 ОМБр у районі бойових дій, повідомляє Оперативний ЗСУ.
«Я в Парижі», – наспівує за кадром невідомий воїн перед невеликою презентацією виставки біля вікон побитого будинку.
З манекенів, протигазів та гардин чоловік облаштував іронічну інсталяцію на фронті.
“Які часи, такі і виставки”, – коментують автори повідомлення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 17:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальну інсталяцію створив воїн 92 ОМБр у районі бойових дій, повідомляє Оперативний ЗСУ.".