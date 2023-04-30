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Зі штор і протигазів. Воїн з 92 ОМБр організував арт-виставку на фронті

Культура 17:07   30.04.2023
Оксана Якушко
Зі штор і протигазів. Воїн з 92 ОМБр організував арт-виставку на фронті

Оригінальну інсталяцію створив воїн 92 ОМБр у районі бойових дій, повідомляє Оперативний ЗСУ.

«Я в Парижі», – наспівує за кадром невідомий воїн перед невеликою презентацією виставки біля вікон побитого будинку.

З манекенів, протигазів та гардин чоловік облаштував іронічну інсталяцію на фронті.

“Які часи, такі і виставки”, – коментують автори повідомлення.

Читайте також: У Харкові закрили виставку, присвячену війні, майже одразу після відкриття

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 17:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оригінальну інсталяцію створив воїн 92 ОМБр у районі бойових дій, повідомляє Оперативний ЗСУ.".