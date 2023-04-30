Зі штор і протигазів. Воїн з 92 ОМБр організував арт-виставку на фронті

Оригінальну інсталяцію створив воїн 92 ОМБр у районі бойових дій, повідомляє Оперативний ЗСУ.

«Я в Парижі», – наспівує за кадром невідомий воїн перед невеликою презентацією виставки біля вікон побитого будинку.

З манекенів, протигазів та гардин чоловік облаштував іронічну інсталяцію на фронті.

“Які часи, такі і виставки”, – коментують автори повідомлення.