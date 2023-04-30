Полиция Харьковщины проверяет 5 человек по причастности к роспропаганде

Полиция Харьковской области оперативно отреагировала на 1016 обращений, поступивших в течение суток операторам «102» от жителей региона.

На блокпостах правоохранители вместе с военными проверили 4032 машины.

По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности проверяют 5 человек.

Полицейские разоблачили 2 факта незаконного оборота наркотиков. У нарушителей изъяли наркотики.

В течение суток правоохранители обнаружили водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.

Следственные подразделения Национальной полиции Украины осуществляют мероприятия по регистрации военных преступлений в освобожденных населенных пунктах. Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировали 6683 военных преступлений, из которых больше 6080 – по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 537 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

О других преступлениях или событиях на освобожденных территориях вы можете круглосуточно сообщать на «горячую» линию «102», в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по телефону (050)302 20 44 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.