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Поліція на Харківщині перевіряє 5 осіб за причетністю до роспропаганди

Події 09:59   30.04.2023
Оксана Якушко
Поліція на Харківщині перевіряє 5 осіб за причетністю до роспропаганди Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція Харківської області оперативно відреагувала на 1016 звернень, які протягом доби надійшли операторам «102» від мешканців регіону.

На блокпостах правоохоронці разом із військовими перевірили 4032 машини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності перевіряють 5 осіб.

Поліцейські викрили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотики.

Протягом доби правоохоронці виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчі підрозділи Національної поліції України здійснюють заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстрували 6683 воєнних злочинів, з яких  найбільше 6080 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 537 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2023 в 09:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області оперативно відреагувала на 1016 звернень, які протягом доби надійшли операторам «102» від мешканців регіону.".