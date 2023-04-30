Поліція на Харківщині перевіряє 5 осіб за причетністю до роспропаганди

Поліція Харківської області оперативно відреагувала на 1016 звернень, які протягом доби надійшли операторам «102» від мешканців регіону.

На блокпостах правоохоронці разом із військовими перевірили 4032 машини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності перевіряють 5 осіб.

Поліцейські викрили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотики.

Протягом доби правоохоронці виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчі підрозділи Національної поліції України здійснюють заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстрували 6683 воєнних злочинів, з яких найбільше 6080 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 537 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.