У «закладчика» в Харькове конфискуют имущество. Он сядет на шесть лет

Прокуратура сообщила о приговоре суда распространителю наркотиков, который делал «закладки» в Харькове.

«Суд признал виновным мужчину в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте психотропного вещества в больших размерах, совершенном повторно (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Закладчик» попался в октябре 2022 года в Холодногорском районе. Он как раз подыскивал место для очередной партии «товара».

«Установлено, что злоумышленник устроился на работу «курьером», раскладывая свертки из PVP в разных районах Харькова, фотографировал место их расположения и отправлял покупателям», — сообщили подробности в прокуратуре.