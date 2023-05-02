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У «закладчика» в Харькове конфискуют имущество. Он сядет на шесть лет

Общество 09:09   02.05.2023
Оксана Горун
У «закладчика» в Харькове конфискуют имущество. Он сядет на шесть лет

Прокуратура сообщила о приговоре суда распространителю наркотиков, который делал «закладки» в Харькове.

«Суд признал виновным мужчину в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте психотропного вещества в больших размерах, совершенном повторно (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Закладчик» попался в октябре 2022 года в Холодногорском районе. Он как раз подыскивал место для очередной партии «товара».

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«Установлено, что злоумышленник устроился на работу «курьером», раскладывая свертки из PVP в разных районах Харькова, фотографировал место их расположения и отправлял покупателям», — сообщили подробности в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о приговоре суда распространителю наркотиков, который делал «закладки» в Харькове".