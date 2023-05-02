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У “закладника” в Харкові конфіскують майно. Він сяде на шість років

Суспільство 09:09   02.05.2023
Оксана Горун
У “закладника” в Харкові конфіскують майно. Він сяде на шість років

Прокуратура повідомила про вирок суду розповсюджувачу наркотиків, який робив “закладки” у Харкові.

“Суд визнав винним чоловіка в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури

“Закладник” попався у жовтні 2022 року в Холодногірському районі. Він саме підшукував місце для чергової партії “товару”.

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“Встановлено, що зловмисник влаштувався на роботу “кур’єром”, розкладаючи пакунки з PVP у різних районах Харкова, фотографував місце їхнього розташування та відправляв покупцям”, – повідомили подробиці в прокуратурі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про вирок суду розповсюджувачу наркотиків, який робив “закладки” у Харкові".