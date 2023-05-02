Житель Лозовой зарезал коллегу и скрылся с места преступления – приговор

В Харьковской области осудили мужчину, который под хмельком убил коллегу. Его посадили на 10 лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла в апреле 2020 года. Двое мужчин, которые вместе работали, выпивали дома у одного из них, и начали спорить. Ссора переросла в драку. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры, а затем схватил кухонный нож и нанес им удар потерпевшему в шею, после чего с места преступления скрылся.

От полученных ранений владелец квартиры погиб на месте, сообщили в прокуратуре.

Мужчина свою вину не признал. Он объяснил, что потерпевший вел себя агрессивно, а гость только защищался и пытался избежать конфликта, добавили правоохранители.

47-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).