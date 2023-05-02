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Житель Лозовой зарезал коллегу и скрылся с места преступления – приговор

Общество 12:46   02.05.2023
Виктория Яковенко
Житель Лозовой зарезал коллегу и скрылся с места преступления – приговор Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области осудили мужчину, который под хмельком убил коллегу. Его посадили на 10 лет. 

По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла в апреле 2020 года. Двое мужчин, которые вместе работали, выпивали дома у одного из них, и начали спорить. Ссора переросла в драку. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры, а затем схватил кухонный нож и нанес им удар потерпевшему в шею, после чего с места преступления скрылся.

От полученных ранений владелец квартиры погиб на месте, сообщили в прокуратуре.

Мужчина свою вину не признал. Он объяснил, что потерпевший вел себя агрессивно, а гость только защищался и пытался избежать конфликта, добавили правоохранители.

47-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 12:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области осудили мужчину, который под хмельком убил коллегу. Его посадили на 10 лет. ".