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Мешканець Лозової зарізав колегу та втік з місця злочину – вирок суду

Суспільство 12:46   02.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Лозової зарізав колегу та втік з місця злочину – вирок суду Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області засудили чоловіка, який напідпитку вбив колегу. Його посадили за ґрати на 10 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталась у квітні 2020 року. Двоє чоловіків, які разом працювали, випивали вдома в одного із них, почали сперечатись. Сварка переросла у бійку. Гість декілька разів вдарив господаря квартири, а потім схопив кухонний ніж і завдав ним удар потерпілому в шию, після чого з місця злочину втік.

Від отриманих поранень власник квартири помер на місці, повідомили в прокуратурі.

Чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що потерпілий поводив себе агресивно, а гість начебто тільки захищався і намагався уникнути конфлікту, додали правоохоронці.

47-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області засудили чоловіка, який напідпитку вбив колегу. Його посадили за ґрати на 10 років.".