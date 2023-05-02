Мешканець Лозової зарізав колегу та втік з місця злочину – вирок суду
У Харківській області засудили чоловіка, який напідпитку вбив колегу. Його посадили за ґрати на 10 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, подія сталась у квітні 2020 року. Двоє чоловіків, які разом працювали, випивали вдома в одного із них, почали сперечатись. Сварка переросла у бійку. Гість декілька разів вдарив господаря квартири, а потім схопив кухонний ніж і завдав ним удар потерпілому в шию, після чого з місця злочину втік.
Від отриманих поранень власник квартири помер на місці, повідомили в прокуратурі.
Чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що потерпілий поводив себе агресивно, а гість начебто тільки захищався і намагався уникнути конфлікту, додали правоохоронці.
47-річного чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області засудили чоловіка, який напідпитку вбив колегу. Його посадили за ґрати на 10 років.".