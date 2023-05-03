В Харькове ликвидировали четыре аварии на водоводе
Фото: Харьковский городской совет
Накануне бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжения» ликвидировали четыре аварии на участках трубопроводов и отремонтировали 12 смотровых колодцев.
Об этом сообщает Харьковский горсовет. Как рассказал начальник службы наружных водопроводных сетей Шевченковского района Андрей Цилогородцев, бригады также проделали комплексные работы на магистрали диаметром 200 мм на улице Архитекторов и установили пожарный гидрант на проспекте Людвига Свободы.
Сегодня бригады приступили к ликвидации шести аварий на водоводах.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжения» ликвидировали четыре аварии на участках трубопроводов и отремонтировали 12 смотровых колодцев.".