У Харкові ліквідували чотири аварії на водоводі

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували чотири аварії на ділянках трубопроводів та відремонтували 12 оглядових колодязів.

Про це повідомляє Харківська міська рада. Як розповів начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Цілогородцев, бригади також виконали комплексні роботи на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Архітекторів та встановили пожежний гідрант на проспекті Людвіга Свободи.

Сьогодні бригади почали ліквідацію шести аварій на водоводах.