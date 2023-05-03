У Харкові ліквідували чотири аварії на водоводі
Фото: Харківська міська рада
Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували чотири аварії на ділянках трубопроводів та відремонтували 12 оглядових колодязів.
Про це повідомляє Харківська міська рада. Як розповів начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Цілогородцев, бригади також виконали комплексні роботи на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Архітекторів та встановили пожежний гідрант на проспекті Людвіга Свободи.
Сьогодні бригади почали ліквідацію шести аварій на водоводах.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували чотири аварії на ділянках трубопроводів та відремонтували 12 оглядових колодязів.".