Арестовали на 60 суток. Мэра Одессы Труханова взяли под стражу в зале суда

Мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу с правом внести залог в 13 млн. грн. постановил взять ВАКС, сообщила Transparency International Ukraine.

Это решение Антикоррупционный суд принял по делу завода «Краян».

Антикоррупционные органы обвиняют Труханова, что тот получил 92 млн грн из городского бюджета Одессы, купив в коммунальную собственность помещение административного корпуса бывшего завода «Краян» по заведомо завышенной цене.

Геннадия Труханова взяли под стражу прямо во время заседания ВАКС. Срок содержания под стражей – 60 суток.