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Заарештували на 60 діб. Мера Одеси Труханова взяли під варту в залі суду

Події 18:19   04.05.2023
Оксана Якушко
Заарештували на 60 діб. Мера Одеси Труханова взяли під варту в залі суду

Мера Одеси Геннадія Труханова під варту із правом внести заставу у 13 млн. грн. ухвалив взяти ВАКС, повідомила Transparency International Ukraine.

Це рішення Антикорупційний суд ухвалив у справі заводу “Краян”.

Антикорупційні органи обвинувачують Труханова, що той заволодів 92 млн грн з міського бюджету Одеси, придбавши у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу “Краян” за свідомо завищеною ціною.

Геннадія Труханова взяли під варту просто під час засідання ВАКС. Строк тримання під вартою — 60 діб.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мера Одеси Геннадія Труханова під варту із правом внести заставу у 13 млн. грн. ухвалив взяти ВАКС, повідомила Transparency International Ukraine.".