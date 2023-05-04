Заарештували на 60 діб. Мера Одеси Труханова взяли під варту в залі суду
Мера Одеси Геннадія Труханова під варту із правом внести заставу у 13 млн. грн. ухвалив взяти ВАКС, повідомила Transparency International Ukraine.
Це рішення Антикорупційний суд ухвалив у справі заводу “Краян”.
Антикорупційні органи обвинувачують Труханова, що той заволодів 92 млн грн з міського бюджету Одеси, придбавши у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу “Краян” за свідомо завищеною ціною.
Геннадія Труханова взяли під варту просто під час засідання ВАКС. Строк тримання під вартою — 60 діб.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 18:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мера Одеси Геннадія Труханова під варту із правом внести заставу у 13 млн. грн. ухвалив взяти ВАКС, повідомила Transparency International Ukraine.".