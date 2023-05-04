Грозы и град: в Харьковской области с завтрашнего дня резко изменится погода

5 мая в Харьковской области ожидаются грозы, местами град и шквал. 7, 8 и 9 мая синоптики прогнозируют ночью сильные заморозки.

Об этом сообщила Суспільне Харків заведующая Харьковским региональным центром по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

«В ближайшее время тепла не будет, хотя будут входить кратковременные влияния тепла, потому что погоду будет обусловливать еще высотный циклон. Затем будет заходить с севера холодный воздух. И температура снова ожидается близкой к 0», — уточнила Ляшенко.

В пятницу, 5 мая, кратковременные дожди, грозы, местами град ожидаются на Харьковщине в течение суток. Ночью – от 7 до 12 градусов со знаком плюс, днем – от +20 до +25.

А 7, 8 и 9 мая синоптики прогнозируют ночью сильные заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла.

В Харьковской области потепление обещают ближе к 15 мая.