Грози та град : на Харківщині із завтрашнього дня різко зміниться погода
5 травня у Харківській області очікуються грози, місцями град та шквал. А 7, 8 та 9 травня синоптики прогнозують вночі сильні заморозки.
Про це Суспільне Харків повідомила завідувачка Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.
«Найближчим часом тепла не буде, хоча будуть заходити короткочасні впливи тепла, тому що погоду буде обумовлювати ще висотний циклон. Потім буде заходити з півночі холодне повітря. І температура знову очікується близька до 0», — уточнила Ляшенко.
У п’ятницю, 5 травня, короткочасні дощі, грози, місцями град очікуються на Харківщині протягом доби. Вночі – від 7 до 12 градусів зі знаком «плюс», вдень – від +20 до +25.
А 7, 8 та 9 травня синоптики прогнозують вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 8-13° тепла.
У Харківській області потепління обіцяють ближче до 15 травня.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 травня у Харківській області очікуються грози, місцями град та шквал. А 7, 8 та 9 травня синоптики прогнозують вночі сильні заморозки.".