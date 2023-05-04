Грози та град : на Харківщині із завтрашнього дня різко зміниться погода

5 травня у Харківській області очікуються грози, місцями град та шквал. А 7, 8 та 9 травня синоптики прогнозують вночі сильні заморозки.

Про це Суспільне Харків повідомила завідувачка Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

«Найближчим часом тепла не буде, хоча будуть заходити короткочасні впливи тепла, тому що погоду буде обумовлювати ще висотний циклон. Потім буде заходити з півночі холодне повітря. І температура знову очікується близька до 0», — уточнила Ляшенко.

У п’ятницю, 5 травня, короткочасні дощі, грози, місцями град очікуються на Харківщині протягом доби. Вночі – від 7 до 12 градусів зі знаком «плюс», вдень – від +20 до +25.

А 7, 8 та 9 травня синоптики прогнозують вночі сильні заморозки 0-5°, вдень 8-13° тепла.

У Харківській області потепління обіцяють ближче до 15 травня.