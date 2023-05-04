Над Киевом сбили Bayraktar: подробности от командования Воздушных сил
Над Киевской областью около 20:00 4 мая потерял управление беспилотник Bayraktar TB2 — его уничтожили, потому что неконтролируемое пребывание в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет», — говорится в публикации.
Отметим, что вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работала ПВО — и в результате был сбит беспилотник.
Читайте также: Беспилотники над Кремлем: CNN проанализировала видео, Укрпочта выпустит марку
Новости по теме:
Вы читали новость: «Над Киевом сбили Bayraktar: подробности от командования Воздушных сил»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 23:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Киевской областью около 20:00 4 мая потерял управление беспилотник Bayraktar TB2 — его уничтожили, потому что неконтролируемое пребывание в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.".