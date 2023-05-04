Над Киевом сбили Bayraktar: подробности от командования Воздушных сил

Над Киевской областью около 20:00 4 мая потерял управление беспилотник Bayraktar TB2 — его уничтожили, потому что неконтролируемое пребывание в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет», — говорится в публикации.

Отметим, что вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работала ПВО — и в результате был сбит беспилотник.