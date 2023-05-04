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Над Киевом сбили Bayraktar: подробности от командования Воздушных сил

Происшествия 23:43   04.05.2023
Елена Нагорная
Над Киевом сбили Bayraktar: подробности от командования Воздушных сил

Над Киевской областью около 20:00 4 мая потерял управление беспилотник Bayraktar TB2 — его уничтожили, потому что неконтролируемое пребывание в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет», — говорится в публикации.

Отметим, что вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работала ПВО — и в результате был сбит беспилотник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 23:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Киевской областью около 20:00 4 мая потерял управление беспилотник Bayraktar TB2 — его уничтожили, потому что неконтролируемое пребывание в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.".