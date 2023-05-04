Над Києвом збили Bayraktar: подробиці від командування Повітряних сил
Над Київською областю близько 20:00 4 травня втратив управління безпілотник Bayraktar TB2 – його знищили, тому що неконтрольоване перебування у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
“Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає”, – йдеться в публікації.
Зазначимо, що ввечері 4 травня повітряну тривогу оголошували в Київській області та в Києві, у столиці активно працювала ППО – і в результаті був збитий безпілотник.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 23:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Київською областю близько 20:00 4 травня втратив управління безпілотник Bayraktar TB2 – його знищили, тому що неконтрольоване перебування у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.".