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Над Києвом збили Bayraktar: подробиці від командування Повітряних сил

Події 23:43   04.05.2023
Олена Нагорна
Над Києвом збили Bayraktar: подробиці від командування Повітряних сил

Над Київською областю близько 20:00 4 травня втратив управління безпілотник Bayraktar TB2 – його знищили, тому що неконтрольоване перебування у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає”, – йдеться в публікації.

Зазначимо, що ввечері 4 травня повітряну тривогу оголошували в Київській області та в Києві, у столиці активно працювала ППО – і в результаті був збитий безпілотник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 23:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Київською областю близько 20:00 4 травня втратив управління безпілотник Bayraktar TB2 – його знищили, тому що неконтрольоване перебування у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.".