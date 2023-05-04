Помещение в центре Харькова стоимостью около 150 млн грн. отдадут государству

Суд поддержал позицию Харьковской областной прокуратуры передать АРМА нежилые помещения в центре Харькова стоимостью почти 144 млн грн.

Нежилое помещение по ул. Сумской в центре Харькова находились в собственности акционерного общества. В начале февраля 2022 года это АО и ООО заключили договор, согласно которому недвижимость передали в ипотеку ООО, имеющему юридический адрес в Латвии.

«Решением СНБО Украины от 12 января 2023 года к указанному ООО на 5 лет применены персональные санкции, в частности, временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно совершать действия, тождественные за содержанием воплощения права распоряжения ими. Санкции связаны с тем, что руководитель и конечный бенефициарный собственник являются гражданином рф, а сама компания сотрудничает с известным российским букмекером», — сообщили в прокуратуре.

Но в феврале 2023 года ООО продало офисы в центре Харькова физлицу. То есть пошло вопреки требованиям законов Украины «О санкциях», «О нотариате», «О системе гарантирования вкладов физических лиц», чем нанес ущерб государству в особо крупных размерах.

Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством арестовать нежилые помещения в центре Харькова, который удовлетворил Киевский райсуд.

В настоящее время идет передача указанной недвижимости в АРМА.