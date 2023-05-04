Приміщення в центрі Харкова вартістю майже 150 млн грн. передадуть державі
Суд підтримав позицію Харківської обласної прокуратури передати АРМА нежитлові приміщення у центрі Харкова вартістю майже 144 млн. грн.
Нежитлові приміщення по вул. Сумській у центрі Харкова були у власності акціонерного товариства. На початку лютого 2022 року це АТ та ТОВ уклали договір, згідно якого нерухомість передали в іпотеку ТОВ, яке має юридичну адресу в Латвії.
«Рішенням РНБО України від 12 січня 2023 року до зазначеного ТОВ на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Санкції пов‘язані з тим, що керівник і кінцевий бенефіціарний власник є громадянином рф, а сама компанія співпрацює з відомим російським букмекером», – повідомили в прокуратурі.
Але у лютому 2023 року ТОВ продало офіси в центрі Харкова фізичній особі. Тобто пішло всупереч вимогам законів України «Про санкції», «Про нотаріат», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», чим завдало шкоду державі в особливо великих розмірах.
Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням арештувати нежитлові приміщення в центрі Харкова, яке Київський райсуд задовольнив.
Наразі триває передача вказаної нерухомості до АРМА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд підтримав позицію Харківської обласної прокуратури передати АРМА нежитлові приміщення у центрі Харкова вартістю майже 144 млн. грн.".