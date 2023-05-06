На Харьковщине мужчины хотели ограбить дом, побили владельца, но ушли ни с чем
Двоих жителей Харьковщины разоблачили в совершении разбойного нападения. Им грозит 15 лет тюрьмы.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 28 апреля в 18:40 в Лозовской райотдел полиции обратился 58-летний житель поселка Панютино. Он сообщил, что дома на него напали двое мужчин.
«Со слов заявителя стало известно, что около 18:10 во входную дверь кто-то постучал. Он открыл, потому что подумал, что вернулась его жена. Однако в квартиру проникли двое неизвестных, на лице которых были медицинские маски», — отметили полицейские.
Злоумышленники начали бить мужчину по лицу, связали руки и потребовали деньги и драгоценные изделия. Грабители самостоятельно обыскали квартиру. Ничего не нашли и ушли в неизвестном направлении.
Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 30-летний житель города Лозовая и 35-летний житель поселка Панютино.
Дома у одного из злоумышленников правоохранители нашли измельченное вещество, похожее на каннабис, пистолет и отмычки.
Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 19:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих жителей Харьковщины разоблачили в совершении разбойного нападения. Им грозит 15 лет тюрьмы. ".