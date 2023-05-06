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«Харьковоблэнерго» оштрафовали на 34 тысячи гривен: что известно

Общество 13:44   06.05.2023
Виктория Яковенко
«Харьковоблэнерго» оштрафовали на 34 тысячи гривен: что известно Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за необоснованный отказ в размещении зарядных станций для электромобилей на своих трансформаторных подстанциях.

Об этом сообщили в Восточном межобластном отделении АМКУ. По их данным, в комитет обратился заявитель, который сообщил об отказе в заключении договора на размещение зарядных устройств для электромобилей на трансформаторных подстанциях вблизи многоквартирных домов в Харькове.

«АО «Харьковоблэнерго», в течение 2020 года занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по размещению оборудования, а именно зарядных устройств для электромобилей, на своих трансформаторных подстанциях в пределах территории города Харькова», — говорится в сообщении.

Однако, несмотря на то, что «Харьковоблэнерго» отказал указанному заявителю, компания заключила договор с другим участником рынка.

«Поскольку необоснованный отказ мог привести к негативным последствиям для конкуренции на рынке услуг по зарядке электромобилей, в частности, ущемление интересов других участников рынка и владельцев электромобилей, коллегия Восточного МТО АМКУ признала указанные действия АО «Харьковоблэнерго» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции», — добавили в ведомстве.

Поэтому «Харьковоблэнерго» оштрафовали на 34 тысячи гривны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за необоснованный отказ в размещении зарядных станций для электромобилей на своих трансформаторных подстанциях.".