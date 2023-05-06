«Харьковоблэнерго» оштрафовали на 34 тысячи гривен: что известно
Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за необоснованный отказ в размещении зарядных станций для электромобилей на своих трансформаторных подстанциях.
Об этом сообщили в Восточном межобластном отделении АМКУ. По их данным, в комитет обратился заявитель, который сообщил об отказе в заключении договора на размещение зарядных устройств для электромобилей на трансформаторных подстанциях вблизи многоквартирных домов в Харькове.
«АО «Харьковоблэнерго», в течение 2020 года занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по размещению оборудования, а именно зарядных устройств для электромобилей, на своих трансформаторных подстанциях в пределах территории города Харькова», — говорится в сообщении.
Однако, несмотря на то, что «Харьковоблэнерго» отказал указанному заявителю, компания заключила договор с другим участником рынка.
«Поскольку необоснованный отказ мог привести к негативным последствиям для конкуренции на рынке услуг по зарядке электромобилей, в частности, ущемление интересов других участников рынка и владельцев электромобилей, коллегия Восточного МТО АМКУ признала указанные действия АО «Харьковоблэнерго» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции», — добавили в ведомстве.
Поэтому «Харьковоблэнерго» оштрафовали на 34 тысячи гривны.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Антимонопольный комитет оштрафовал «Харьковоблэнерго» за необоснованный отказ в размещении зарядных станций для электромобилей на своих трансформаторных подстанциях.".