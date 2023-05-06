«Харківобленерго» оштрафували на 34 тисячі гривень: що відомо

Антимонопольний комітет оштрафував “Харківобленерго” за необґрунтовану відмову в розміщенні зарядних станцій для електромобілів на трансформаторних підстанціях.

Про це повідомили у Східному міжобласному тервідділенні АМКУ. За їхніми даними, до комітету звернувся заявник із повідомленням про відмову в укладанні договору на розміщення зарядних пристроїв для електромобілів на трансформаторних підстанціях поблизу багатоквартирних будинків у Харкові.

«АТ «Харківобленерго», протягом 2020 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги з розміщення обладнання, а саме зарядних пристроїв для електромобілів, на своїх трансформаторних підстанціях в межах території міста Харкова», – йдеться у повідомленні.

Однак, попри те, що «Харківобленерго» відмовив вказаному заявнику, компанія уклала договір з іншим учасником ринку.

«Оскільки необґрунтована відмова могла призвести до негативних наслідків для конкуренції на ринку послуг із зарядки електромобілів, зокрема, ущемлення інтересів інших учасників ринку та власників електромобілів, колегія Східного МТВ АМКУ визнала зазначені дії АТ «Харківобленерго» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції», – додали у відомстві.

Через це «Харківобленерго» оштрафували на 34 тисячі гривні.