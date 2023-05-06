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На Харківщині чоловіки хотіли обікрасти квартиру, але пішли ні з чим

Події 19:45   06.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловіки хотіли обікрасти квартиру, але пішли ні з чим

Двох мешканців Харківщини викрили у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років тюрми. 

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 28 квітня о 18:40 до Лозівського райвідділу поліції звернувся 58-річний мешканець селища Панютине. Він повідомив, що на нього вдома напали двоє невідомих.

«Зі слів заявника стало відомо, що близько 18:10 у вхідні двері хтось постукав. Він відчинив, бо подумав, що повернулась його дружина. Однак, до квартири проникли двоє невідомих, на обличчі яких були медичні маски», – зазначили поліцейські.

Зловмисники почали бити чоловіка по обличчю, зв’язали руки та вимагати гроші та дорогоцінні вироби. Грабіжники самостійно обшукали квартиру. Нічого не знайшли та пішли у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявились 30-річний мешканець міста Лозова та 35-річний мешканець селища Панютине.

Вдома в одного зі зловмисників правоохоронці знайшли подрібнену речовину, схожу на канабіс, пістолет та відмички.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 19:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох мешканців Харківщини викрили у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років тюрми. ".