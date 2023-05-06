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В деоккупированном Изюме возобновили трансляцию украинского телевидения

Общество 21:00   06.05.2023
Виктория Яковенко
В деоккупированном Изюме возобновили трансляцию украинского телевидения Фото: ХОВА

В Изюме в Харьковской области возобновили цифровое телевидение Т2.

После деоккупации в населенном пункте оставались проблемы с телевизионным сигналом из-за повреждения ретрансляционной башни, сообщили в ХОВА.

Специалисты провели ремонт разрушенной телебашни, а также установили передатчики мультиплекса МХ-1.

В частности, теперь в доступе жителей Изюма такие украинские каналы: «Суспільне Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне Культура», IСTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді», «Армія ТБ».

Из-за сильных повреждений уменьшилась дальность вещания, однако специалисты уже работают над усилением сигнала в другие населенные пункты.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме в Харьковской области возобновили цифровое телевидение Т2.".