В деоккупированном Изюме возобновили трансляцию украинского телевидения

В Изюме в Харьковской области возобновили цифровое телевидение Т2.

После деоккупации в населенном пункте оставались проблемы с телевизионным сигналом из-за повреждения ретрансляционной башни, сообщили в ХОВА.

Специалисты провели ремонт разрушенной телебашни, а также установили передатчики мультиплекса МХ-1.

В частности, теперь в доступе жителей Изюма такие украинские каналы: «Суспільне Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне Культура», IСTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді», «Армія ТБ».

Из-за сильных повреждений уменьшилась дальность вещания, однако специалисты уже работают над усилением сигнала в другие населенные пункты.