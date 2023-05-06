В деокупованому Ізюмі відновили трансляцію українського телебачення
Фото: ХОВА
В Ізюмі на Харківщині відновили цифрове телебачення Т2.
Після деокупації в населеному пункті залишалися проблеми з телевізійним сигналом через пошкодження ретрансляційної вежі, повідомляє ХОВА.
Спеціалісти провели ремонт телевежі, яка була напівзруйнована, а також встановили передавачі мультиплекса МХ-1.
Зокрема, тепер у доступі мешканців Ізюма такі українські канали: «Суспільне Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне Культура», IСTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді», «Армія ТБ».
Через сильні пошкодження зменшилася дальність мовлення, однак фахівці наразі вже працюють над посиленням сигналу в інші населені пункти.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 21:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині відновили цифрове телебачення Т2.".