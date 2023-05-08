На Харьковщине возобновили электроснабжение после обстрелов: где появился свет

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что восстановили электроснабжение в нескольких населенных пунктах Купянского района.

«Специалисты Великобурлукского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в селах Черное и Грачевка Ольховатской сельской громады, а также селе Хатнее Великобурлукской поселковой громады Купянского района. Как сообщил начальник Великобурлукского РЭС Евгений Кривошеев, села были обесточены в результате артиллерийских обстрелов 5 мая», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В Ольховатской громаде отремонтировали 120 метров воздушной линии электропередач, в Хатнем — 250 метров ЛЭП.

Начальник Великобурлукского РЭС Евгений Кривошеев отметил, что эти населенные пункты регулярно оказываются под обстрелами, поэтому и электросети тут страдают постоянно.

«Страдает от них и электросеть. Обломки повреждают наши провода и опоры. Однако энергетики Великобурлукского РЭС делают все возможное, чтобы люди надолго не оставались без электричества», — подчеркнул Евгений Кривошеев.