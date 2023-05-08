Live
  • Понедельник 08.05.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🔴

На Харьковщине возобновили электроснабжение после обстрелов: где появился свет

Общество 10:15   08.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине возобновили электроснабжение после обстрелов: где появился свет

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что восстановили электроснабжение в нескольких населенных пунктах Купянского района.

«Специалисты Великобурлукского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в селах Черное и Грачевка Ольховатской сельской громады, а также селе Хатнее Великобурлукской поселковой громады Купянского района. Как сообщил начальник Великобурлукского РЭС Евгений Кривошеев, села были обесточены в результате артиллерийских обстрелов 5 мая», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В Ольховатской громаде отремонтировали 120 метров воздушной линии электропередач, в Хатнем — 250 метров ЛЭП.

Начальник Великобурлукского РЭС Евгений Кривошеев отметил, что эти населенные пункты регулярно оказываются под обстрелами, поэтому и электросети тут страдают постоянно.

Читайте также: Ракетный удар по Балаклее: в городе уже закрывают вылетевшие окна (видео)

«Страдает от них и электросеть. Обломки повреждают наши провода и опоры. Однако энергетики Великобурлукского РЭС делают все возможное, чтобы люди надолго не оставались без электричества», — подчеркнул Евгений Кривошеев.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:53
В части Балаклеи нет света после вражеских ударов
15:39
«Работать было очень тяжело»: энергетики вернули свет в освобожденное Граково
11:37
Терехов: о сумме на восстановление Харькова и что отстроят первоначально
11:14
Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США
17:01
К годовщине освобождения. В Циркунах полностью вернули людям свет

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине возобновили электроснабжение после обстрелов: где появился свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили, что восстановили электроснабжение в нескольких населенных пунктах Купянского района".