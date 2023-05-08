На Харківщині відновили електропостачання після обстрілів: де з’явилося світло
У “Харківобленерго” повідомили, що відновили електропостачання у кількох населених пунктах Куп’янського району.
“Фахівці Великобурлуцього району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селах Чорне та Грачівка Вільхуватської сільської громади, а також селі Хатнє Великобурлуцької селищної громади Куп’янського району”, – проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.
У Вільхуватській громаді відремонтували 120 метрів повітряної лінії електропередач, у Хатньому – 250 метрів ЛЕП.
Начальник Великобурлуцького РЕМ Євген Кривошеєв зазначив, що ці населені пункти регулярно опиняються під обстрілами, тому й електромережі тут страждають постійно.
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“Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики”, – наголосив Євген Кривошеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили, що відновили електропостачання у кількох населених пунктах Куп’янського району".