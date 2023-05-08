На Харківщині відновили електропостачання після обстрілів: де з’явилося світло

У “Харківобленерго” повідомили, що відновили електропостачання у кількох населених пунктах Куп’янського району.

“Фахівці Великобурлуцього району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання у селах Чорне та Грачівка Вільхуватської сільської громади, а також селі Хатнє Великобурлуцької селищної громади Куп’янського району”, – проінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

У Вільхуватській громаді відремонтували 120 метрів повітряної лінії електропередач, у Хатньому – 250 метрів ЛЕП.

Начальник Великобурлуцького РЕМ Євген Кривошеєв зазначив, що ці населені пункти регулярно опиняються під обстрілами, тому й електромережі тут страждають постійно.

“Страждає від них і електромережа. Уламки пошкоджують наші дроти та опори. Проте енергетики Великобурлуцького РЕМ роблять все можливе, щоб люди надовго не залишалися без електрики”, – наголосив Євген Кривошеєв.