Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству

Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова подал иск в интересах государства в лице Харьковского горсовета к частному предприятию, чтобы расторгнуть соглашение об аренде земли и вернуть земельный участок.

Предприятие в 2005 году получило в аренду земельный участок, расположенный на перекрестке пер. Отакара Яроша и просп. Науки площадью 0,4 га для строительства кафе с летней площадкой. Стоимость земли составляет около 35 млн гривен.

Однако предприятие-арендатор нарушило условия договора аренды земли и вообще не получило разрешительные документы на строительство.

Кроме того, арендатор не уплачивал своевременно и в полном объеме арендную плату за землю.

По иску окружной прокуратуры Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство по делу.

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