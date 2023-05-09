Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству

Общество 16:42   09.05.2023
Оксана Якушко
Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству

Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова подал иск в интересах государства в лице Харьковского горсовета к частному предприятию, чтобы расторгнуть соглашение об аренде земли и вернуть земельный участок.

Предприятие в 2005 году получило в аренду земельный участок, расположенный на перекрестке пер. Отакара Яроша и просп. Науки площадью 0,4 га для строительства кафе с летней площадкой. Стоимость земли составляет около 35 млн гривен.

Однако предприятие-арендатор нарушило условия договора аренды земли и вообще не получило разрешительные документы на строительство.

Кроме того, арендатор не уплачивал своевременно и в полном объеме арендную плату за землю.
По иску окружной прокуратуры Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство по делу.

Читайте также: Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:42
Аграрии Харьковщины, чьи поля заминированы, смогут не платить налог – ХОВА
16:42
Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству
14:58
Снос трех домов в центре Харькова: у Терехова проводят повторную экспертизу
14:55
Долг горэлектротранса перед облэнерго реструктуризирован, сумма огромная — мэр
14:44
Марку, посвященную «Гвардии наступления», презентовали и погасили в Харькове

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Участок за почти 35 млн гривен в Харькове хотят вернуть государству»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 16:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова подал иск в интересах государства в лице Харьковского горсовета к частному предприятию, чтобы расторгнуть соглашение об аренде земли и вернуть земельный участок.".