Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок, на котором расположено озеро Очерет.

«Установлено, что на основании решения органа местного самоуправления было разрешено отдать земельный участок для организации сельскохозяйственного хозяйства физическому лицу, о чем выдан государственный акт на право частной собственности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Указанный земельный участок расположен по улицам Кольцевой и Гризодубовой, его площадь составляет почти 13 га, а стоимость – почти 205 млн грн.

На этом участке расположено озеро Очерет. А земли водного фонда не могут быть предоставлены в частную собственность, отметили правоохранители.

Прокуратура подала иск в суд о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным государственный акт на землю и земельный участок.