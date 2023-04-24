Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн
Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок, на котором расположено озеро Очерет.
«Установлено, что на основании решения органа местного самоуправления было разрешено отдать земельный участок для организации сельскохозяйственного хозяйства физическому лицу, о чем выдан государственный акт на право частной собственности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Указанный земельный участок расположен по улицам Кольцевой и Гризодубовой, его площадь составляет почти 13 га, а стоимость – почти 205 млн грн.
На этом участке расположено озеро Очерет. А земли водного фонда не могут быть предоставлены в частную собственность, отметили правоохранители.
Прокуратура подала иск в суд о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным государственный акт на землю и земельный участок.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок, на котором расположено озеро Очерет.".