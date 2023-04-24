Live
  • Понедельник 24.04.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн

Общество 16:05   24.04.2023
Виктория Яковенко
Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок, на котором расположено озеро Очерет.

«Установлено, что на основании решения органа местного самоуправления было разрешено отдать земельный участок для организации сельскохозяйственного хозяйства физическому лицу, о чем выдан государственный акт на право частной собственности», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Указанный земельный участок расположен по улицам Кольцевой и Гризодубовой, его площадь составляет почти 13 га, а стоимость – почти 205 млн грн.

На этом участке расположено озеро Очерет. А земли водного фонда не могут быть предоставлены в частную собственность, отметили правоохранители.

Прокуратура подала иск в суд о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным государственный акт на землю и земельный участок.

Читайте также: 17 лет не начинали строительство: прокуратура требует вернуть землю в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

16:05
Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн
15:17
На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)
13:17
Обрезка деревьев в Харькове: активисты насчитали 200 тыс грн убытков
12:16
В Харькове стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
11:44
В харьковских школах с 2022 года не отремонтировали ни одного укрытия

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Прокуратура требует вернуть землю в Харькове за более чем 200 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 16:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть земельный участок, на котором расположено озеро Очерет.".