Live
  • Понеділок 24.04.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн

Суспільство 16:05   24.04.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду із вимогою повернути земельну ділянку на якій розташоване озеро Очерет.

«Встановлено, що на підставі рішення органу місцевого самоврядування було дозволено відведення земельної ділянки для організації селянського господарства фізичній особі, про що видано державний акт на право приватної власності», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначена земельна ділянка розташована по вулицям Кільцевій і Гризодубової, її площа складає майже 13 га, а вартість — майже 205 млн грн.

На цій ділянці розташоване озеро Очерет. А землі водного фонду не можуть бути надані у приватну власність, зазначили правоохоронці.

Прокуратура подала позов до суду про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсним державного акту на землю та земельної ділянки.

Читайте також: За 17 років не почали будувати: прокуратура вимагає повернути землю в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

16:05
Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн
15:17
На проспекті Гагаріна водій збив дитину на пішохідному переході (фото)
13:17
Обрізка дерев «під стовп» у Харкові: активісти нарахували 200 тис грн збитків
12:16
У Харкові стали менше хворіти на грип та ГРВІ
11:44
У харківських школах з 2022 року не відремонтували жодного укриття

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 16:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду із вимогою повернути земельну ділянку на якій розташоване озеро Очерет.".