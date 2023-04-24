Прокуратура вимагає повернути землю в Харкові за понад 200 млн грн

Прокуратура звернулася до суду із вимогою повернути земельну ділянку на якій розташоване озеро Очерет.

«Встановлено, що на підставі рішення органу місцевого самоврядування було дозволено відведення земельної ділянки для організації селянського господарства фізичній особі, про що видано державний акт на право приватної власності», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначена земельна ділянка розташована по вулицям Кільцевій і Гризодубової, її площа складає майже 13 га, а вартість — майже 205 млн грн.

На цій ділянці розташоване озеро Очерет. А землі водного фонду не можуть бути надані у приватну власність, зазначили правоохоронці.

Прокуратура подала позов до суду про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсним державного акту на землю та земельної ділянки.