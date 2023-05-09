Ділянку вартістю майже 35 млн гривень у Харкові хочуть повернути державі
Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова подав позов на користь держави в особі Харківської міськради до приватного підприємства, щоб розірвати угоду про оренду землі та повернути земельну ділянку.
Підприємство у 2005 році отримало в оренду земельну ділянку, розташовану на перехресті пров. Отакара Яроша та просп. Науки площею 0,4 га, для будівництва кафе з літнім майданчиком. Вартість землі складає майже 35 млн гривень.
Проте підприємство-орендар порушило умови договору оренди землі щодо забудови і взагалі не отримало дозвільні документи на будівництво.
Крім того, орендар також не сплачував своєчасно та в повному обсязі орендну плату за землю.
Наразі за позовом окружної прокуратури Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова подав позов на користь держави в особі Харківської міськради до приватного підприємства, щоб розірвати угоду про оренду землі та повернути земельну ділянку. ".