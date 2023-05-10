20 лет кибершпионы рф крали информацию с компьютеров НАТО. Их остановили
По данным США, в течение 20 лет рф использовала программу Snake для кражи данных с правительственных компьютеров в странах-членах НАТО, сообщила Deutsche Welle.
Федеральное бюро расследований (ФБР) и прокуратура США в восточном округе Нью-Йорка, координируя работу с несколькими иностранными правительствами, в рамках операции Medusa нейтрализовали вредоносную программу Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Snake. Об этом сообщила пресс-служба американского министерства юстиции 9 мая.
Правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ под названием «16-й центр».
«В течение почти 20 лет это подразделение, которое в судебных документах называется Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, принадлежавших правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), по меньшей мере в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющих интерес для рф. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и во всем мире, пользователи которых не знали о заражении программой Snake», — говорится в пресс-релизе.
Чтобы обезвредить российскую программу кибершпионажа, специалисты ФБР создали программу Perseus. Ее с разрешением суда удаленно внедрили в зараженные компьютеры, где она заставляла программу Snake перезаписывать собственные компоненты, необходимые для работы.
Что касается жертв шпионажа за пределами США, то ФБР общается с властями других государств, чтобы сообщить им о заражении вирусом и рекомендовать его удалить.
«В течение 20 лет ФСБ использовала вредоносное программное обеспечение Snake для кибершпионажа против США и наших союзников. Сегодня этому пришел конец», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности минюста США.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 15:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным США, в течение 20 лет рф использовала программу Snake для кражи данных с правительственных компьютеров в странах-членах НАТО, сообщила Deutsche Welle.".