20 років кібершпигуни рф крали інформацію з комп’ютерів НАТО. Їх зупинили
За даними США, протягом 20 років рф використовувала програму Snake для крадіжки даних з урядових комп’ютерів у країнах-членах НАТО, повідомила Deutsche Welle.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і прокуратура США у східному окрузі Нью-Йорка, координуючи роботу з кількома іноземними урядами, в рамках операції Medusa нейтралізували шкідливу програму Федеральної служби безпеки (ФСБ) рф Snake. Про це повідомила пресслужба американського міністерства юстиції 9 травня.
Уряд США пов’язує програму Snake з діяльністю відділу ФСБ під назвою “16-й центр”.
“Протягом майже 20 років цей підрозділ, який у судових документах називається Turla, використовував версії шкідливої програми Snake для крадіжки секретних документів із сотень комп’ютерних систем, що належали урядам країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), щонайменше у 50 країнах, а також у журналістів та інших осіб і організацій, що становлять інтерес для РФ. Після крадіжки цих документів підрозділ Turla переправляв їх через таємну мережу комп’ютерів у США і в усьому світі, користувачі яких не знали про зараження програмою Snake”, – йдеться у пресрелізі.
Щоб знешкодити російську програму кібершпигунства фахівці ФБР створили програму Perseus. Її з дозволом суду віддалено впровадили в заражені комп’ютери, де вона змушувала програму Snake перезаписувати власні компоненти, необхідні для роботи.
Що стосується жертв шпигунства за межами США, то ФБР спілкується з владою інших держав, аби повідомити їм про зараження вірусом і надати рекомендації щодо його видалення.
“Упродовж 20 років ФСБ використовувала шкідливе програмне забезпечення Snake для кібершпигунства проти США і наших союзників. Сьогодні цьому прийшов кінець”, – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен із відділу національної безпеки мін’юсту США.
Читайте також: «Зливав» позиції української ППО. У Харкові СБУ затримала шпіона рф
Новини за темою:
Ви читали новину: «20 років кібершпигуни рф крали інформацію з комп’ютерів НАТО. Їх зупинили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 15:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними США, протягом 20 років рф використовувала програму Snake для крадіжки даних з урядових комп’ютерів у країнах-членах НАТО, повідомила Deutsche Welle. ".