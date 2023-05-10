Live
  • Среда 10.05.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

С начала года 3819 ФЛП начали бизнес в Харькове, а закрыли или уехали — 4328

Харьков 21:32   10.05.2023
Елена Нагорная
С начала года 3819 ФЛП начали бизнес в Харькове, а закрыли или уехали — 4328 Фото: shutterstock.com

В течение января-апреля в Харькове прекратили деятельность 4011 физических лиц-предпринимателей и еще 317 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 3412 предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 407 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, на начало мая в Харькове насчитывалось 119020 физических лиц-предпринимателей.

В горсовете напомнили, что харьковчане могут подать заявление на получение грантов «єРобота» для создания и развития собственного бизнеса, а также воспользоваться льготными кредитами правительственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Кроме того, ветераны и члены их семей имеют возможность подавать заявки на государственные гранты в рамках проекта «єРобота» для развития или создания бизнеса. Также предприниматели могут получить деньги от международных доноров в рамках программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», Международной организации по миграции и других международных институтов.

Также предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой горсовета. Она заключается в компенсации процентной ставки по кредитам, полученным ФЛП для развития бизнеса. По вопросам участия в программе можно обратиться в АО «Ощадбанк», ОАО «БАНК ВОСТОК» и АО «Коммерческий индустриальный банк», с которыми заключены договоры о взаимодействии.

Читайте также: Создание внутреннего офшора на Харьковщине: бизнес обратился к Минэкономики

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:28
В Харькове адвокат, на которого завели дело о хулиганстве, дал взятку полиции
19:55
Защитники Бахмута сдерживают все атаки врага — командир харьковской теробороны
18:51
Языковой омбудсмен оспорит разрешение суда Терехову вести соцсети на русском
18:42
Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам Харьковщины — Генштаб
18:25
Синегубов назвал новые сроки восстановления света на освобожденных территориях

  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «С начала года 3819 ФЛП начали бизнес в Харькове, а закрыли или уехали — 4328»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-апреля в Харькове прекратили деятельность 4011 физических лиц-предпринимателей и еще 317 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 3412 предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 407 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации.".