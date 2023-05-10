С начала года 3819 ФЛП начали бизнес в Харькове, а закрыли или уехали — 4328
В течение января-апреля в Харькове прекратили деятельность 4011 физических лиц-предпринимателей и еще 317 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 3412 предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 407 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
По данным ведомства, на начало мая в Харькове насчитывалось 119020 физических лиц-предпринимателей.
В горсовете напомнили, что харьковчане могут подать заявление на получение грантов «єРобота» для создания и развития собственного бизнеса, а также воспользоваться льготными кредитами правительственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Кроме того, ветераны и члены их семей имеют возможность подавать заявки на государственные гранты в рамках проекта «єРобота» для развития или создания бизнеса. Также предприниматели могут получить деньги от международных доноров в рамках программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», Международной организации по миграции и других международных институтов.
Также предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой горсовета. Она заключается в компенсации процентной ставки по кредитам, полученным ФЛП для развития бизнеса. По вопросам участия в программе можно обратиться в АО «Ощадбанк», ОАО «БАНК ВОСТОК» и АО «Коммерческий индустриальный банк», с которыми заключены договоры о взаимодействии.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-апреля в Харькове прекратили деятельность 4011 физических лиц-предпринимателей и еще 317 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 3412 предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 407 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации.".