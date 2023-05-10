Цьогоріч 3819 ФОПів розпочали бізнес у Харкові, а закрили чи виїхали – 4328
Протягом січня-квітня у Харкові припинили діяльність 4011 фізичних осіб-підприємців та ще 317 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 3412 підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 407 ФОПів обрали Харків як нову локацію.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.
За даними відомства, на початок травня у Харкові налічувалося 119020 фізичних осіб-підприємців.
У міськраді нагадали, що харків’яни можуть подати заяву на отримання грантів «єРобота» для створення та розвитку власного бізнесу, а також скористатися пільговими кредитами урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%». Крім того, ветерани та члени їхніх сімей мають можливість подавати заявки на державні гранти в межах проєкту «єРобота» для розвитку чи створення бізнесу. Також підприємці можуть отримати гроші від міжнародних донорів у рамках програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Міжнародної організації з міграції та інших міжнародних інституцій.
Також підприємці можуть скористатися фінансовою підтримкою міськради. Вона полягає у компенсації процентної ставки за кредитами, отриманими ФОПами для розвитку бізнесу. З питань участі у програмі можна звернутися до АТ «Ощадбанк», ВАТ «БАНК СХІД» та АТ «Комерційний індустріальний банк», з якими укладені договори про взаємодію.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-квітня у Харкові припинили діяльність 4011 фізичних осіб-підприємців та ще 317 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 3412 підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 407 ФОПів обрали Харків як нову локацію.".