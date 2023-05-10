Школьников Харьковщины приглашают в Одессу на обучение
Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного объявляет набор учеников.
Личный состав учебного заведения в 2014 году передислоцировался с боевым флагом из города Севастополь. Лицей продолжает функционировать во время полномасштабного вторжения с соблюдением всех мер безопасности, передает пресс-служба Харьковской ОВА.
«Во время обучения лицеисты обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, учебниками и военной формой одежды. Выпускники лицея поступают в высшие военные учебные заведения и другие высшие учебные заведения сектора обороны Украины», — отмечают в лицее.
Право на поступление имеют юноши и девушки — граждане Украины, которые в текущем году закончили 9 классов учреждения общего среднего образования и в год зачисления в лицей им исполняется 15-16 лет. Также они должны быть годны по состоянию здоровья.
Также объявляется дополнительный набор юношей и девушек на обучение в 11 класс.
Подробную информацию можно получить на сайте и по телефонам: (048) 748-10-60, (095) 81-65-506, (097) 91-63-559. Адрес лицея: 65021, г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 14.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 23:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного объявляет набор учеников.".