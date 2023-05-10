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Школярів Харківщини запрошують в Одесу на навчання

Суспільство 23:28   10.05.2023
Олена Нагорна
Школярів Харківщини запрошують в Одесу на навчання

Військово-морський ліцей імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного оголошує набір учнів.

Особовий склад навчального закладу у 2014 році передислокувався із бойовим прапором із міста Севастополь. Ліцей продовжує функціонувати під час повномасштабного вторгнення з дотриманням усіх заходів безпеки, передає пресслужба Харківської ОВА.

“Під час навчання ліцеїсти забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, підручниками та військовою формою одягу. Випускники ліцею вступають до вищих військових навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів сектору оборони України”, – зазначають у ліцеї.

Право на вступ мають юнаки та дівчата – громадяни України, які у поточному році закінчили 9 класів закладу загальної середньої освіти та у рік зарахування до ліцею їм виповнюється 15-16 років. Також вони мають бути придатними за станом здоров’я.

Також оголошується додатковий набір юнаків та дівчат на навчання до 11 класу.

Детальну інформацію можна отримати на сайті та за телефонами: (048) 748-10-60, (095) 81-65-506, (097) 91-63-559. Адреса ліцею: 65021, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 23:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-морський ліцей імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного оголошує набір учнів.".