В Лозовой планируют реконструировать уничтоженный армией РФ Дворец культуры

По результатам технического отчета 65% здания Лозовского Дворца культуры подлежит восстановлению.

По данным Лозовской городской тергромады, строители рассматривают возможность восстановления здания городского Дворца культуры до его первоначального вида.

«Пока готовятся к разработке проектной документации. На изготовление проекта ориентировочно уходит один год. Обязательно предусмотрят бомбоубежище, помещение для кружков, обсудят на сколько зрительских мест должен быть концертный зал. Учтут обустройство прилегающей территории – площади, фонтана», — отметили в тергромаде.

Наличие проектной документации, на будущее, даст шанс Лозовой получить средства на восстановление из государственного Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, российская армия разрушила Дворец культуры в Лозовой ракетным ударом 20 мая. Здание, в котором только в 2021 году завершили полную реконструкцию, превратилось в руины.