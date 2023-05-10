В Лозовой планируют реконструировать уничтоженный армией РФ Дворец культуры
По результатам технического отчета 65% здания Лозовского Дворца культуры подлежит восстановлению.
По данным Лозовской городской тергромады, строители рассматривают возможность восстановления здания городского Дворца культуры до его первоначального вида.
«Пока готовятся к разработке проектной документации. На изготовление проекта ориентировочно уходит один год. Обязательно предусмотрят бомбоубежище, помещение для кружков, обсудят на сколько зрительских мест должен быть концертный зал. Учтут обустройство прилегающей территории – площади, фонтана», — отметили в тергромаде.
Наличие проектной документации, на будущее, даст шанс Лозовой получить средства на восстановление из государственного Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ против Украины.
Напомним, российская армия разрушила Дворец культуры в Лозовой ракетным ударом 20 мая. Здание, в котором только в 2021 году завершили полную реконструкцию, превратилось в руины.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По результатам технического отчета 65% здания Лозовского Дворца культуры подлежит восстановлению.".