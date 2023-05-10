У Лозовій планують реконструювати знищений армією РФ Палац культури

За результатами технічного звіту 65% будівлі Лозівського Палацу культури підлягає відновленню.

За даними Лозівської міської тергромади, будівельники розглядають можливість відновлення будівлі міського Палацу культури, до його початкового вигляду.

«Наразі готуються до розроблення проєктної документації. На виготовлення проєкту орієнтовно потрібно один рік. Обов’язково передбачать бомбосховище, приміщення для гуртків, обговорять на скільки глядацьких місць повинна бути концертна зала. Врахують облаштування прилеглої території — площі, фонтану», – зазначили у тергромаді.

Наявність проєктної документації, на майбутнє, дасть шанс Лозовій отримати кошти на відбудову з державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, російська армія зруйнувала Палац культури у Лозовій ракетним ударом 20 травня. Будівля, в якій тільки 2021 року завершили повну реконструкцію, перетворилася на руїни.