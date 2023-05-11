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Более 1800 мин и боеприпасов уничтожили за неделю на Харьковщине

Общество 17:53   11.05.2023
Оксана Якушко
Более 1800 мин и боеприпасов уничтожили за неделю на Харьковщине

С 4 по 10 мая саперы разминировали 144 га на Харьковщине, сообщила ХОВА.

Всего за неделю уничтожили 1825 взрывоопасных предметов, отметили в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОВА. Подразделения взрывотехников привлекали 355 раз.

Всего специалисты провели разминирование 26 км участков автодорог, 7 га сельхозугодий, 2,2 км газопроводов, 1,8 км водопроводов и 1,7 км железнодорожных путей. За этот период обследовали 9 объектов.
Саперы проверили 113,8 км линий электропередач. Благодаря их работе 640 абонентов смогли подключить к электросети.

Только за 10 мая в регионе провели разминирование 27,4 га территории, 9,3 км участков автодорог и около 15 км линий электропередач. Также обследовали 2,2 км газопроводов, 700 м водопроводов, 800 м железнодорожных путей и 2 объекта. Специалистам удалось уничтожить за сутки 224 взрывоопасных предмета. Кроме того, вернули свет 31 потребителю.

Напоминаем, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно сохранять спокойствие и по возможности огородить место находки (можно использовать для этого доски, шесты, веревки, куски ткани и т.п.).

Обязательно нужно сообщить об опасной находке дежурные службы, позвонив по номерам: 101 и 102.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 4 по 10 мая саперы разминировали 144 га на Харьковщине, сообщила ХОВА.".