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Трое саперов с Кировоградщины подорвались на мине на Харьковщине, один погиб

Происшествия 18:47   08.05.2023
Оксана Якушко
Трое саперов с Кировоградщины подорвались на мине на Харьковщине, один погиб

Саперы выезжали обезвреживать взрывоопасные предметы 239 раз и убрали за неделю 1162 боеприпаса и мины, сообщил спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«3 мая во время разминирования у линий электропередач произошел взрыв неизвестного предмета, вероятно, противотанковой мины, в результате чего трое саперов были ранены – 31-летний мужчина и двое 28-летних мужчин. Всех госпитализировали, но, к сожалению, старшина Виталий Дубина из ГСЧС Кировоградской области, работавший на Харьковщине, погиб. Это произошло в селе Граково», – рассказал Василенко.

Сейчас в Харьковской области работают саперы сводного отряда ГСЧС, 37 пиротехнических расчетов, 186 человек, 76 единиц пиротехнической техники.

С начала войны пиротехники ГСЧС обследовали более 2686 Га, 1,5 тысячи км линии электропередач, обнаружили и обезвредили 66 тысяч 787 взрывоопасных предметов.

За прошедшую неделю 5 гражданских лиц подорвались на минах, в результате 2 человека погибли, 3 травмированы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы выезжали обезвреживать взрывоопасные предметы 239 раз и убрали за неделю 1162 боеприпаса и мины, сообщил спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.".