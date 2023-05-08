Троє саперів із Кіровоградщини підірвалися на міні на Харківщині, один загинув

Сапери виїжджали знешкоджувати вибухонебезпечні предмети 239 разів і прибрали за тиждень 1162 боєприпаси та міни, повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«3 травня під час розмінування біля ліній електропередач стався вибух невідомого предмета, ймовірно протитанкової міни, в результаті чого троє саперів були поранені – 34-річний чоловік та двоє 28-річних чоловіків. Усіх ушпиталили, але, на жаль, старшина Віталій Дубина з ДСНС Кіровоградської області, який працював на Харківщині, загинув. Це сталося у селі Гракове», – розповів Василенко.

Наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС, 37 піротехнічних розрахунків, 186 осіб, 76 одиниць піротехнічної техніки.

Від початку війни піротехніки ДСНС обстежили понад 2686 Га, 1,5 тисячі км лінії електропередач, виявили та знешкодили 66 тисяч 787 вибухонебезпечних предметів.

За минулий тиждень 5 цивільних осіб підірвалися на мінах, в результаті 2 особи загинули, 3 травмовано.