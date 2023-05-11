Понад 1800 мін і боєприпасів знищили за тиждень на Харківщині

З 4 до 10 травня сапери розмінували 144 га на Харківщині, повідомила ХОВА.

Загалом протягом тижня було знищено 1825 вибухонебезпечних предметів, зазначили у Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА. Підрозділи вибухотехніків залучали 355 разів.

Усього фахівці провели розмінування 26 км ділянок автодоріг, 7 га сільгоспугідь, 2,2 км газопроводів, 1,8 км водопроводів та 1,7 км залізничних колій. За цей період обстежили 9 об’єктів.

Сапери перевірили 113,8 км ліній електропередач. Завдяки їх роботі 640 абонентів змогли підключити до електромережі.

Лише за 10 травня в регіоні провели розмінування 27,4 га території, 9,3 км ділянок автодоріг та майже 15 км ліній електропередач. Також обстежили 2,2 км газопроводів, 700 м водопроводів, 800 м залізничних колій і 2 об’єкти. Фахівцям вдалося знищити за добу 224 вибухонебезпечні предмети. Окрім того, повернули світло 31 споживачу.

Нагадуємо, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно зберігати спокій та за можливості обгородити місце знахідки (можна використати для цього дошки, жердини, мотузки, шматки тканини тощо).

Обов’язково треба повідомити про небезпечну знахідку чергові служби, зателефонувавши за номерами: 101 і 102.