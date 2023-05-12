В Харьковской области суд отменил тендер на ремонт дороги за 200 млн грн

Прокуратура обжаловала результаты тендера на строительство автодороги стоимостью 204 млн. грн. из-за того, что областной автодор незаконно нашел подрядчика.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2019 года Служба автомобильных дорог в Харьковской области по результатам процедуры публичных торгов заключила с предприятием договор о выполнении работ на строительство автодороги «Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград» на сумму 204 млн грн.

В прокуратуре отметили, что областной автодор безосновательно применил переговорную процедуру и таким образом избежал проведения открытых торгов по закупке работ на строительство автодороги.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском признать незаконным и отменить решения тендера. Иск удовлетворили.

Однако ответчик не согласился с этим решением и подал апелляцию.

Апелляционный хозяйственный суд жалобу не удовлетворил и оставил решение суда первой инстанции.