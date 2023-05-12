У Харківській області суд скасував тендер на ремонт дороги за 200 млн грн
Прокуратура оскаржила результати тендеру на будівництво автодороги вартістю 204 млн грн, через те, що обласний автодор незаконно знайшов підрядника.
За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2019 року Служба автомобільних доріг у Харківській області за наслідками процедури публічних торгів уклала з підприємством договір про виконання робіт на будівництво автодороги “Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград” на суму 204 млн грн.
У прокуратурі зазначили, що обласний автодор безпідставно застосував переговорну процедуру і таким чином уникнув проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт на будівництво автошляху.
У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з позовом визнати незаконним та скасування рішення тендеру. Його задовольнили.
Однак відповідач, не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.
Східний апеляційний господарський суд скаргу не задовольнив та залишив без змін рішення суду першої інстанції.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура оскаржила результати тендеру на будівництво автодороги вартістю 204 млн грн, через те, що обласний автодор незаконно знайшов підрядника.".