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У Харківській області суд скасував тендер на ремонт дороги за 200 млн грн

Суспільство 11:36   12.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області суд скасував тендер на ремонт дороги за 200 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура оскаржила результати тендеру на будівництво автодороги вартістю 204 млн грн, через те, що обласний автодор незаконно знайшов підрядника.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2019 року Служба автомобільних доріг у Харківській області за наслідками процедури публічних торгів уклала з підприємством договір про виконання робіт на будівництво автодороги “Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград” на суму 204 млн грн.

У прокуратурі зазначили, що обласний автодор безпідставно застосував переговорну процедуру і таким чином уникнув проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт на будівництво автошляху.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з позовом визнати незаконним та скасування рішення тендеру. Його задовольнили.

Однак відповідач, не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.

Східний апеляційний господарський суд скаргу не задовольнив та залишив без змін рішення суду першої інстанції.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура оскаржила результати тендеру на будівництво автодороги вартістю 204 млн грн, через те, що обласний автодор незаконно знайшов підрядника.".