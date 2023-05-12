«Я не буду поддерживать Трампа» — сенаторы-республиканцы после эфира на CNN

Несколько сенаторов от Республиканской партии отвергли противоречивые заявления Дональда Трампа в среду вечером в эфире CNN, заявив, что они не согласны с ним по ряду вопросов, что свидетельствует о разногласиях внутри Республиканской партии по кандидатуре на пост президента, сообщает CNN.

Джон Корнин, член руководства республиканцев в Сенате, заявил, что неспособность Трампа обратиться к избирателям за пределами своей аудитории является «проблемой».

«Я не думаю, что он показал что-то другое, чем говорил людям раньше», — сказал Корнин. – Он обладает уникальной способностью сплачивать свою аудиторию, но не вырастать за ее пределы, что является проблемой».

Корнин добавил, что он «рад позволить процессу развиваться» во время праймериз.

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